Продавцом одежды оказался нижегородский мошенник, который украл 250 тысяч рублей у петрозаводчанки

Женщина больше полугода ждала заказанный спортивный костюм, а оказалось костюма вовсе нет.

В Петрозаводске полиция нашла 36-летнего жителя Нижегородской области, подозреваемого в мошенничестве. По данным МВД республики, мужчина обманул жительницу города, притворившись продавцом одежды, и украл у нее 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Временной мерой пресечения избрали подписку о невыезде.

Петрозаводчанка нашла в социальной сети группу по продаже спортивной одежды и заказала там спортивный костюм за 250 тысяч рублей. Продавец потребовал оплатить покупку целиком и пообещал в течение месяца отправить ей товар. Спустя полгода женщина так и не увидела свой заказ. Продавец все это время был с ней на связи и всячески оправдывал задержку товара, якобы в поставках произошел сбой.

Покупательница не выдержала и обратилась в полицию. Она хотела привлечь к ответственности продавца, который не возвращал ей деньги.

Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мошенник проживает в Нижегородской области. В служебной командировке сотрудники узнали, что нарушитель использовал краденое для погашения долгов, проживания и игр на ставках. Когда-то он действительно занимался продажами, но бизнес был убыточным. Помимо петрозаводчанки, от его обмана пострадали минимум еще четыре человека из других регионов. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей.