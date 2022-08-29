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Продавцы магазина в Карелии не замечали, что у них три дня подряд выносят коробками вино

Новости. Криминал
11:32, 12 Сентября 2022
фото: © Etsy

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Сотрудники полиции Суоярвского района Карелии раскрыли кражу 16 коробок вина в местном магазине – воровка три дня подряд беспрепятственно выносила их из торгового зала.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Продавцы не замечали, как одна из посетительниц каждый день не расплатившись, миновала кассы с выбранным товаром и покидала торговую точку.  Общий ущерб составил 5 тыс. рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что к хищению причастна 29-летняя жительница Суоярви. Она призналась в содеянном и рассказала, что уже выпила все украденное вино.

Возбуждено уголовное дело.

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