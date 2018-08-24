Продавцы постельного белья оставили жительницу Карелии без денег

В Олонце у женщины из квартиры украли 110 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

По данным ведомства, потерпевшая обнаружила пропажу денег, хранившихся "в надежном месте", вскоре после того, как впустила домой продавцов постельного белья.

"Двое мужчин и женщина сначала уговаривали приобрести товар, а затем быстро собрались и ушли", - отметили в МВД.

В тот же день местонахождение подозреваемых было установлено, их задержали.

Треть похищенных средств продавцы успели потратить, остальное у них изъяли правоохранители.

"Жители различных регионов страны совместно занимались продажей постельных принадлежностей. По их показаниям, один из мужчин во время разговора с потерпевшей заметил, где женщина хранит деньги, а когда она отвлеклась, забрал содержимое "тайника", - заключили в министерстве.

Возбуждено уголовное дело.