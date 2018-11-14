Продавцы пытались догнать мужчину, укравшего водку

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В Костомукше 13 ноября вневедомственная охрана задержала подозреваемого в грабеже, сообщили в Росгвардии Карелии.
Сотрудники группы задержания, двигаясь по улице Калевалы, стали свидетелями следующей ситуации: из магазина выбежал мужчина, а за ним – работники магазина. Росгвардейцы приняли меры к задержанию.
Выяснилось, что 30-летний местный житель открыто похитил две бутылки водки и пытался скрыться. Если бы ему это удалось, торговое заведение понесло бы ущерб на сумму более тысячи рублей.
Задержанного передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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