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Продавцы в одном из районов Петрозаводска игнорируют угрозу COVID-19

Новости. Общество
17:04, 03 Ноября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Пресс-центр администрации столицы Карелии сообщает, что продавцы двух торговых точек в городе работали без масок и перчаток.

Специалисты мэрии Петрозаводска проверили соблюдение противоэпидемиологических требований в магазинах карельской столицы. В ходе очередного рейда они посетители объекты торговли, расположенные в районе Октябрьского проспекта. Из шести проверенных магазинов в двух были выявлены нарушения: продавцы работали без масок и перчаток.

По данным фактам были составлены акты, сообщает пресс-центр мэрии города.

Напомним, покупатели и сотрудники, обслуживающие посетителей, обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. В объектах торговли должны быть оборудованы места для дезинфекции рук, установлены защитные экраны. При их отсутствии продавцам необходимо носить защитные очки. За нарушение действующих требований предусмотрена административная ответственность.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал, где сегодня находится эпицентр противодействия COVID-19.

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