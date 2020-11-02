Продавцы в одном из районов Петрозаводска игнорируют угрозу COVID-19

Пресс-центр администрации столицы Карелии сообщает, что продавцы двух торговых точек в городе работали без масок и перчаток.

Специалисты мэрии Петрозаводска проверили соблюдение противоэпидемиологических требований в магазинах карельской столицы. В ходе очередного рейда они посетители объекты торговли, расположенные в районе Октябрьского проспекта. Из шести проверенных магазинов в двух были выявлены нарушения: продавцы работали без масок и перчаток.

По данным фактам были составлены акты, сообщает пресс-центр мэрии города.

Напомним, покупатели и сотрудники, обслуживающие посетителей, обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. В объектах торговли должны быть оборудованы места для дезинфекции рук, установлены защитные экраны. При их отсутствии продавцам необходимо носить защитные очки. За нарушение действующих требований предусмотрена административная ответственность.

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