Продажа автохлама или коррупция?: за что судят бывшего гендиректора «Карелавтотранса»

Экс-руководитель «Карелавтотранса» Дмитрий Школин считает, что его зря судят за продажу сожительнице двух старых автомобилей-«развалюх» за скромные деньги.

Пятого мая в Петрозаводске началось рассмотрение уголовного дела бывшего гендиректора компании «Карелавтотранс» Дмитрия Школина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ) и растрате (ст.160 ч.3 УК РФ). Процесс ведет судья Анна Дубинкина.

В центре судебной тяжбы – история о продаже Дмитрием Школиным двух подержанных автомобилей предприятия «Карелавтотранс». По версии обвинения, фигурант уголовного дела продал машины по заниженной стоимости своей сожительнице. Сам Дмитрий Школин утверждает, что успешно сбыл списанный «автохлам» и даже выручил за него приемлемые деньги. Экс-руководитель «Карелавтотранса» готов доказывать свою невиновность в суде.

Корреспондент «Столицы на Онего» побывал на первом заседании и затем выслушал позицию фигуранта уголовного дела.

Репортаж из зала суда и комментарии, которые дал Школин по резонансному уголовному делу, читайте здесь.