Продажа чемодана обернулась для жителя Петрозаводска потерей 10 тысяч рублей

Полиция проводит проверку по факту мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в ведомстве, в полицию Петрозаводска поступило заявление от 61-летнего горожанина. У него обманом украли 10 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что разместил в интернете объявление о продаже чемодана.

На объявление откликнулась женщина, которая попросила предоставить реквизиты банковской карты якобы для оплаты товара, а затем назвать код из смс-сообщения, которое поступило на телефон пенсионера.

Как только мужчина сообщил код, с его счета списались деньги.

Сейчас полицейские выясняют детали произошедшего, по заявлению потерпевшего проводится проверка, уточнили в МВД Карелии.