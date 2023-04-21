Продажа чемодана обернулась для жителя Петрозаводска потерей 10 тысяч рублей

Полиция проводит проверку по факту мошенничества, сообщили в МВД Карелии.
Как рассказали в ведомстве, в полицию Петрозаводска поступило заявление от 61-летнего горожанина. У него обманом украли 10 тысяч рублей.
Мужчина рассказал, что разместил в интернете объявление о продаже чемодана.
На объявление откликнулась женщина, которая попросила предоставить реквизиты банковской карты якобы для оплаты товара, а затем назвать код из смс-сообщения, которое поступило на телефон пенсионера.
Как только мужчина сообщил код, с его счета списались деньги.
Сейчас полицейские выясняют детали произошедшего, по заявлению потерпевшего проводится проверка, уточнили в МВД Карелии.
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