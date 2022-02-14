Имущественный комплекс ОАО «Лесная сказка» в деревне Сяргилахта Пряжинского района Карелии выставлен на продажу

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущественного комплекса ОАО «Лесная сказка».

ОАО «Лесная сказка» - комплекс зданий и сооружений на собственном земельном участке площадью 108 718 кв. м., расположенный по адресу: Республика Карелия, Пряжинский район, д. Сяргилахта.

Прием заявок на участие — с 14.02.2022 по 25.03.2022.

Дата проведения аукциона — 31.03.2022.

Ознакомиться с подробной информацией и перечнем имущества можно на электронной торговой площадке АО

«Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru,

а также на сайте https://auction-house.ru/

Телефон для справок:

8 (921) 994-22-36,

8 (812) 334-20-50, (с 9.00 до 18.00)