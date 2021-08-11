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Продажа имущественного комплекса ОАО «Лесная сказка» (дер. Сяргилахта, Пряжинский р-н)

Новости. Экономика
14:44, 12 Августа 2021
фото: © «Россети Северо-Запад»

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Карельский филиал «Россети Северо-Запад» извещает о проведении открытого аукциона.

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущественного комплекса  ДЗО — ОАО «Лесная сказка» (комплекс зданий и сооружений на собственном земельном участке), расположенного по адресу Республика Карелия, р-н. Пряжинский, д. Сяргилахта.

Прием заявок на участие — с 05.08.2021 по 27.09.2021.

Дата проведения аукциона — 01.10.2021.

Ознакомиться с подробной информацией и перечнем имущества можно на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru, а также  на сайте https://auction-house.ru/

Телефон для справок: 8 (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00 мск)

 
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