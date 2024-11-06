Продажа туров уже началась в горный парк Рускеала: «Сотранс» в Петербурге открывает собственную туристическую компанию Sotrans Travel

Она будет работать в сферах внутреннего, делового и образовательного туризма.

Как сообщает перевозчик, турфирма займётся однодневными и многодневными автобусными экскурсиями по России и странам СНГ. Организация турпоездок будет включать бронирование рейсов, экскурсий, гостиниц и питани, сообщило издание developyourself.ru.

«Сегодня развитие внутреннего туризма является одним из приоритетных направлений в области социально-экономического развития страны. Кроме того, развитие направления способствует созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций в регионы и развитию их инфраструктуры. По нашим оценкам, рост рынка в ближайшие 3 года составит более 30%», — отмечает коммерческий директор Sotrans Travel Ольга Ойгензихт.

Компания уже запустила продажу туров из Петербурга в исторические пригороды Северной столицы, а также в Выборг, Псков, Тихвин, Ивангород, Великий Новгород, Валдай, горный парк Рускеала, Карелию. В дальнейшем планируется открыть поездки в Ржев, Тверь, Самару, Нижний Новгород, города Золотого кольца и Белоруссии.

Объём инвестиций в туристическое направление оценивается в 4 млрд рублей. В ближайший год Sotrans Travel намерена обслужить не менее 100 тыс. туристов, а также открыть офисы в Москве и Сочи.

В трёхлетней перспективе планируется увеличить автобусный парк в 6 раз. По словам Ойгензихт, «Сотранс» работал над созданием турфирмы с начала этого года, когда запустил направление автобусных пассажирских перевозок. За это время компания перевезла свыше 100 тыс. пассажиров, что послужило стимулом к запуску туристического направления, отмечает руководитель.