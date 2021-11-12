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Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей

Новости. Общество
15:01, 06 Декабря 2021
фото: Яндекс. Панорама

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Бывшее здание судебно-медицинской экспертизы, расположенное в историческом центре Петрозаводска, продано в 10 раз дороже начальной цены.

Это следует из документации о результатах торгов.

На аукцион было выставлено здание 1903 года постройки по адресу улица Федосовой, 14, которое находится в оперативном управлении Бюро судебно-медицинской экспертизы Петрозаводска.

Двухэтажное деревянное строение площадью 736,8 кв. метров имеет центральное теплоснабжение, водопровод и канализацию.

Вместе со зданием на аукцион был выставлен земельный участок, но он будет предоставлен исключительно на правах аренды, говорится в извещении.  Участок расположен в границах второго пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Начальная цена продажи составляла 2,7 млн рублей.  Его захотели приобрести 9 потенциальных покупателей. Победитель аукциона предложил цену в размере почти 34 млн рублей.

 

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Комментарии

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VladPTZ
2021-12-06 16:12:48
За сарай сто летней давности 34 ляма Зачем??? Участок в не собственности, не понимаю.
Os
2021-12-06 15:54:19
Раз 1903 года, то надо сохранить и реставрировать.
Лана Текучева
2021-12-06 15:32:48
А сколько бы получил бюджет города от продажи участка под гостиницу на площади Кирова!!! :)
кир
2021-12-06 15:28:08
Фу, там покойниками пахнет. :)
Offff
2021-12-06 16:34:25
кир, ты это любишь ....
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