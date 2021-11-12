Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей

Бывшее здание судебно-медицинской экспертизы, расположенное в историческом центре Петрозаводска, продано в 10 раз дороже начальной цены.

Это следует из документации о результатах торгов.

На аукцион было выставлено здание 1903 года постройки по адресу улица Федосовой, 14, которое находится в оперативном управлении Бюро судебно-медицинской экспертизы Петрозаводска.

Двухэтажное деревянное строение площадью 736,8 кв. метров имеет центральное теплоснабжение, водопровод и канализацию.

Вместе со зданием на аукцион был выставлен земельный участок, но он будет предоставлен исключительно на правах аренды, говорится в извещении. Участок расположен в границах второго пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Начальная цена продажи составляла 2,7 млн рублей. Его захотели приобрести 9 потенциальных покупателей. Победитель аукциона предложил цену в размере почти 34 млн рублей.