Продажи елок выросли в этом году в несколько раз

В нынешнем предновогоднем сезоне россияне активнее, чем в прошлом году, тратятся на елки.

Несмотря на то что пик продаж живых елок традиционно приходится на последние дни уходящего года, эксперты и продавцы главного символа новогодних праздников уже фиксируют рост продаж по сравнению с предыдущими предпраздничными периодами, сообщает «Ъ».

Живые ели

Как рассказали «Ъ-Review» в пресс-службе Wildberries, продажи живых елок отечественного производства в текущем сезоне выросли на 400%, в то время как иностранных — на 214%. Россияне заказывают онлайн даже такие товары, как живые ели. Между тем, согласно опросу финтех-компании «ЮMoney», почти треть россиян (32%) по-прежнему покупают новогодние хвойники на елочном базаре, а к услугам маркетплейсов обращаются 23% жителей России.

В Центре устойчивого развития Россельхозбанка (РСХБ) подсчитали, что в предстоящем новогоднем сезоне объем рынка живых хвойных деревьев составит около 500 тысяч штук. При этом около 70% из них, или порядка 350 тысяч деревьев, будут российскими.

— Лидером у россиян остается ель. Ее доля на рынке составляет около 55%. Сосну и пихту предпочитают 35% и 10% жителей России соответственно. Почти каждый третий отечественный живой символ Нового года выращен в Сибири (около 30%, или примерно 100 тыс. деревьев). Родиной 90 тыс. деревьев стал Приволжский федеральный округ. За ним следуют Северо-Запад России (около 60 тыс. штук) и Урал (до 30 тыс.).

Предновогодний импорт хвойных в текущем сезоне сократится с 220 тысяч до 150 тысяч деревьев. Основные поставщики — Польша, Беларусь, Казахстан, Германия, а также Латвия, Сербия, Нидерланды и Дания.

Искусственные елки

В крупнейшем операторе фискальных данных России, компании «Платформа ОФД» подсчитали, что продажи искусственных елей в октябре–ноябре 2025 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их цена также увеличилась на 11%, до 3,7 тыс. руб. По оценкам РСХБ, искусственные елки или иные варианты новогодних украшений для дома в настоящее время выбирают около 60% российских семей.

Эксперты отмечают, что при выборе главного символа Нового года россияне все чаще думают об экологии. Многие выбирают лапник и различные варианты хвойных в горшках. Спрос на подобные товары в нынешнем сезоне вырос в полтора раза.

По словам основателя компании «ЖиваяЕлка.рф» Андрея Радченко, он не видит конкуренции со стороны производителей искусственных новогодних деревьев.

— На каком-то этапе клиенты годами ставят живые елки, затем переключаются на искусственные, еще через какое-то время снова возвращаются к натуральным. Это естественный цикл, который мы наблюдаем на протяжении 15 лет, — заявил господин Радченко.

Среди россиян также набирает популярность услуга аренды искусственных новогодних деревьев с уже готовыми украшениями, нередко дизайнерскими. Количество подобных предложений в нынешнем сезоне уже увеличилось вдвое. Цена — от 20 тысяч до сотен тысяч рублей.

