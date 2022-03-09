890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
18.03.2022 11:39
Приставы Карелии выставили на торги машины и землю должников
18.03.2022 13:11

Продажи презервативов в России резко пошли в рост

Новости. Экономика
00:10, 19 Марта 2022
фото: © Bazuki Muhammad / Reuters

Новости партнеров

Россияне запасаются средствами контрацепции впрок.

В России отмечен резкий рост продаж презервативов. Как пишет РБК, с 28 февраля по 6 марта их было реализовано в аптеках почти 541 тысяча упаковок, что на 17% больше, чем в сопоставимый прошлогодний период. Стоимость этих продаж увеличилась на треть и составила свыше 184 миллиона рублей.   

Как отмечает РБК, россияне запасаются средствами контрацепции впрок. Причиной повышенного спроса на презервативы является ожидание дальнейшего роста цен.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
14.03.2022, 11:24
Известный форелевод в Карелии заявил об уходе от импортозависимости
16.03.2022, 11:57
УФСБ Карелии обратилось к жителям республики в связи с событиями на Украине
16.03.2022, 11:46
Спецслужбы Финляндии не видят угрозу в приезжающих в страну россиянах

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»