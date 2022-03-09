Продажи презервативов в России резко пошли в рост

Россияне запасаются средствами контрацепции впрок.

В России отмечен резкий рост продаж презервативов. Как пишет РБК, с 28 февраля по 6 марта их было реализовано в аптеках почти 541 тысяча упаковок, что на 17% больше, чем в сопоставимый прошлогодний период. Стоимость этих продаж увеличилась на треть и составила свыше 184 миллиона рублей.

Как отмечает РБК, россияне запасаются средствами контрацепции впрок. Причиной повышенного спроса на презервативы является ожидание дальнейшего роста цен.