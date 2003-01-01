Продажи просроченных продуктов упали в России в 120 раз

В Роспотребнадзоре Карелии сообщили о снижении продаж просроченных продуктов.

С помощью цифровой маркировки товаров на кассах удалось заблокировать 2,3 миллиарда единиц продукции, которые не соответствовали обязательным требованиям, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В 120 раз снизилось количество реализуемой в розницу пищевой продукции с нарушением сроков годности, добавила она.

Для контроля качества ведомство переоснастило свои лаборатории высокотехнологичным оборудованием. Оно, как выразилась Попова, позволяет не только искать в продуктах то, что заявил производитель, но и находить то, что производителем не заявлено, или то, что не должно находиться в продукции. Лаборатории работают по новому принципу.

— Каждый месяц мы проверяем два вида продукции. И проверяем одномоментно на территории всей страны по одним и тем же методикам. Это дает абсолютно сравнимые друг с другом результаты по всей России, — пояснила глава федеральной службы.

«Разрешительный режим» на кассах был введен в 2024 году, он предусматривает блокировку продажи продукции, у которой истек срок годности.