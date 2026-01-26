Продажи российских аналогов препарата для контроля веса выросли в три раза

Продажи российских аналогов популярного препарата «Оземпик» (основа — семаглутид) по итогам 2025 года выросли почти в три раза.
Продажи российских аналогов «Оземпик» (основа — семаглутид) выросли в три раза в количественном выражении: с 9,2 млрд рублей в 2024 году до 35,2 млрд рублей в 2025 году. По итогам 2025 года объем продаж упаковок вырос 6,1 млн упаковок. Рост обеспечен увеличением производства отечественных препаратов на основе семаглутида.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на оператора маркировки лекарств «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), проанализировавшего данные продаж.
Ежемесячные продажи выросли с 282 тысяч упаковок в январе 2025 года до 810 тысяч упаковок в декабре. Положительная тенденция сохранилась и в начале 2026 года: за январь было продано больше препаратов, чем за тот же месяц в 2025 году.
Основной фактор — резкое увеличение производства в России, по мнению специалистов Центра. В 2025 году отечественные фармкомпании (включая «Герофарм», «Промомед» и «ПСК Фарма») выпустили 11,7 млн упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида. Это в десять раз превышает совокупный объём импорта аналогичных средств за период с 2020 по 2023 год. На начало 2026 года в системе зарегистрировано 17 торговых наименований таких препаратов.
«Оземпик» — оригинальный препарат для лечения диабета 2 типа и контроля веса, пользующийся высоким спросом в мире.
Ранее мы сообщали, что препарат «Эводин» для диабетиков привезли в Карелию.