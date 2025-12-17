Продажи советских новогодних украшений в Петрозаводске выросли почти в 6 раз

В преддверии Нового года в Петрозаводске резко вырос спрос на новогодний декор, особенно на винтажные советские украшения.
По данным аналитиков «Авито Товаров», продажи советских украшений выросли в 5,5 раз, их средняя цена составила около 1000 рублей.
Покупки искуственных ёлок также участились в 3 раза. Их средняя цена — 2500 рублей.
Ёлочные шары со средней ценой 600 рублей теперь покупают в 4 раза чаще.
Рост продаж мишуры со стоимостью в среднем так же 600 рублей увеличился в 3,5 раза.
Гирлянды же, самый дорогой из популярных товаров, берут чаще на 25% при средней цене в 3500 рублей.
Помимо ностальгических советских игрушек, популярность набирают умные гирлянды и экологичный декор. Анализ «Авито Услуг» также показывает растущий спрос на профессиональное праздничное оформление.
В Петрозаводске за последний месяц спрос на услуги по украшению помещений вырос на 9%. По всей России заметнее всего увеличился интерес к услугам флористов (рост на 31%), оформлению банкетных залов и комнат (рост на 8%) и созданию тематических фотозон (рост интереса на 4%).
Рынок новогоднего декора демонстрирует заметный рост. Покупатели в Петрозаводске сочетают ностальгию по классическим советским украшениям с современными трендами на технологичные гирлянды и профессиональный дизайн, при этом уделяя внимание услугам по оформлению декора и помещений.
