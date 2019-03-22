Продажу крепкого алкоголя до 21 года хотят запретить

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Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.
Министерство рассчитывает, что соответствующие изменения могут вступить в силу уже с января 2020 года, передает RNS. По словам заместителя министра здравоохранения Олега Салагая, инициативу поддерживают около 70% россиян.
"Эта инициатива является одной из самых широко поддерживаемых населением. Те социологические опросы, которые проводились, показывают очень высокую поддержку, порядка 70% населения поддерживают увеличение возраста продажи алкоголя", – сказал Салагай.
К чему может привести такое введение, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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