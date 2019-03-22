Продажу крепкого алкоголя до 21 года хотят запретить

Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.

Министерство рассчитывает, что соответствующие изменения могут вступить в силу уже с января 2020 года, передает RNS. По словам заместителя министра здравоохранения Олега Салагая, инициативу поддерживают около 70% россиян.

"Эта инициатива является одной из самых широко поддерживаемых населением. Те социологические опросы, которые проводились, показывают очень высокую поддержку, порядка 70% населения поддерживают увеличение возраста продажи алкоголя", – сказал Салагай.

К чему может привести такое введение, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".