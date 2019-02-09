Продюсер: "Рэпера Децла могли отравить"

Музыкальный продюсер Андрей Разин предполагает, что умершего рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, могли отравить.

Менеджер группы "Ласковый май" пришел к такому выводу потому, что все покинули гримерку с умирающим музыкантом, оставив его ждать "скорую", пишет Газета.ру.

"Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке, - заявил Разин. - Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас Следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление".

Продюсер добавил, что имидж бунтаря, употребляющего запрещенные вещества, Децл создавал только в рамках карьеры. В жизни 35-летний мужчина максимум курил обычные сигареты - отсутствие в крови умершего наркотических веществ подтвердилось и после экспертизы.

Друг Толмацкого Роберт Елизарьев подтвердил, что Децл вел здоровый образ жизни и не имел проблем. А вот мать рэпера ранее сокрушалась из-за того, что питание сына было несоизмеримо его большим нагрузкам - это могло привести к остановке сердца. Елизарьев же считает, что убийство его товарища могли заказать недоброжелатели.

"Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ. Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной. Его могли устранить", - сказал Роберт и добавил, что будет часто навещать друга на кладбище.

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