Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 09 Февраля 2019
фото: Максим Григорьев/ТАСС

Продюсер: "Рэпера Децла могли отравить"

Загрузка...

Музыкальный продюсер Андрей Разин предполагает, что умершего рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, могли отравить.

Менеджер группы "Ласковый май" пришел к такому выводу потому, что все покинули гримерку с умирающим музыкантом, оставив его ждать "скорую", пишет Газета.ру.

"Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке, - заявил Разин. - Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас Следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление".

Продюсер добавил, что имидж бунтаря, употребляющего запрещенные вещества, Децл создавал только в рамках карьеры. В жизни 35-летний мужчина максимум курил обычные сигареты - отсутствие в крови умершего наркотических веществ подтвердилось и после экспертизы.

Друг Толмацкого Роберт Елизарьев подтвердил, что Децл вел здоровый образ жизни и не имел проблем. А вот мать рэпера ранее сокрушалась из-за того, что питание сына было несоизмеримо его большим нагрузкам - это могло привести к остановке сердца. Елизарьев же считает, что убийство его товарища могли заказать недоброжелатели.

"Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ. Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной. Его могли устранить", - сказал Роберт и добавил, что будет часто навещать друга на кладбище.

Источник

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
06.02.2019, 11:12
Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО
05.02.2019, 09:45
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии с тремя погибшими
06.02.2019, 14:45
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику"
08.02.2019, 21:30
Блондинка устроила стриптиз на шоу "Comedy Баттл" с Павлом Волей

Аналитика

08.02.2019 14:56
Обществоведение
"Если закроется школа, село вымрет" 2
Закрытие сельских школ Карелии в условиях демографического коллапса сравнили с удалением здорового органа у тяжелобольного человека.
Бедность толкает жителей Карелии на преступления 2
08.02.2019 13:04
Депутат Рогалевич: "Парфенчикову должна быть выгодна конкуренция на выборах" 5
06.02.2019 12:42
О чем говорят люди, выбирая депутатов 4
05.02.2019 09:31
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 6
04.02.2019 15:42
Вся аналитика

Чтиво

08.02.2019 14:08
Без политики
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
Большой проект Ковригина 1
31.01.2019 17:12
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
08.02.2019 10:43
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»