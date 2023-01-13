Продлен прием заявок на участие в зимнем фестивале «Гиперборея 2023» в Петрозаводске

Прием заявок на участие в конкурсе и эскизов скульптур продлится до 24 января, сообщили в администрации столицы Карелии.

С 7 по 11 февраля в Петрозаводске пройдет Международный зимний фестиваль «Гиперборея 2023». Городской дом культуры принимает до 24 января заявки на традиционный конкурс снежных и ледовых скульптур. В этот раз умельцам предлагают украсить Онежскую набережную героями русских сказок, былин, басен, песен и других авторских и фольклорных произведений.

«Вдохновившись бессмертным произведением величайшего русского поэта — Александра Сергеевича Пушкина, мы выбрали для темы конкурса строку из его поэмы — »…Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…«. Сказания, былины, легенды оживут в вашем творчестве! — обращаются к скульпторам организаторы. — Вспомним персонажей русских эпических произведений, поэм, мифов, сказок, былинных богатырей, воинов, побеждающих зло в образе различных змеев, драконов и прочих чудищ, пантеон которых широк — Идолище поганое, Калин-царь, Морской царь, Соловей-разбойник, Тугарин Змеевич. И сила наша русская представлена всеми известными героями — Ильей Муромцем, Алешей Поповичем, Добрыней Никитичем, Садко, Святогором».

Все подробности можно найти в Положении, размещенном на странице события.