Продлена запись на прием по личным вопросам к Главе Карелии Артуру Парфенчикову

Все желающие могут оставить заявку до 6 октября.

21 октября в ходе Дня единого приема граждан Глава Карелии Артур Парфенчиков будет принимать жителей в Администрации Кондопожского района, по адресу: г. Кондопога, пл. Ленина, д.1.

Записаться на прием по личным вопросам можно до 6 октября по телефонам: (8-8142) 79-93-75, (8-8142); (8-8142) 79-93-76; (8-8142) 79-94-30; (8-8142) 79-94-67; (8-8142) 79-94-82.