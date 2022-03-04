Продлены ограничения на прием самолетов в 11 аэропортах России

Временное ограничение полетов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России продлевается до 14 марта.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.



«До 14 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России», — говорится в сообщении.



Росавиация рекомендовала авиакомпаниям использовать для перевозки пассажиров альтернативные маршруты и задействовать для этого работающие в штатном режиме аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. «Указанные аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полетов», — сообщили в ведомстве.