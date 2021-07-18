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Продлить сроки обязательной вакцинации работников предприятий предлагает Минэк Карелии

Новости. Общество
09:46, 19 Июля 2021
фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство экономического развития Карелии выступило за продление сроков обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда отраслей.

Об этом было объявлено на встрече представителей ведомства с руководством карельского Управления Роспотребнадзора, Уполномоченным по защите прав предпринимателей и бизнес-объединений республики,

Минэк предложил Управлению Роспотребнадзора рассмотреть вопрос о переносе срока для прививки работников первым компонентом. Это должно быть сделано до 27 июля, но работодатели не успевают выполнить это требование.

Предложение о переносе сроков вакцинации поддержала Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

Что ответила руководитель Управления Роспотребнадзора, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-07-19 10:07:46
Взяли и сделали прививки, что значит не успевают? Артур Олегович, тоже не успевает. Зимой к пожарам не готовился, теперь трындит паники нет, я с вами. С кем с нами при зарплате свыше 400 000 рублей в месяц, и горящих 4,3 тыс га Карельского леса.
Сергей
2021-07-19 10:07:12
При чём тут минэк , болезные ?? Если должен быть минздрав .
Эндшпиль
2021-07-19 10:05:12
Какой министр такие и предложения! Давно уже в отставку отправить!
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