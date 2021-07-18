Продлить сроки обязательной вакцинации работников предприятий предлагает Минэк Карелии

Министерство экономического развития Карелии выступило за продление сроков обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда отраслей.

Об этом было объявлено на встрече представителей ведомства с руководством карельского Управления Роспотребнадзора, Уполномоченным по защите прав предпринимателей и бизнес-объединений республики,

Минэк предложил Управлению Роспотребнадзора рассмотреть вопрос о переносе срока для прививки работников первым компонентом. Это должно быть сделано до 27 июля, но работодатели не успевают выполнить это требование. Предложение о переносе сроков вакцинации поддержала Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова. Что ответила руководитель Управления Роспотребнадзора, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».