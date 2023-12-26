Продолжается ремонт обрушившегося моста в деревне Судалица

Подрядчик натягивает тросы и монтирует пролетные строения нижней части моста.

О ремонтно-восстановительных работах обрушившегося моста в деревне Судалица рассказали власти Олонецкого района.



Так, за прошедшие выходные и текущую неделю подрядчик выполнил работы по усилению сварочных швов якорных зацепов и других металлических конструкций.



Со среды будут натягивать тросы и монтировать пролетные строения нижней части моста.



«Ремонтно-восстановительная бригада продолжит работать и в праздничные дни. Ребята на работу настроены очень решительно! В пятницу запланировали с подрядчиком очередную встречу для уточнения выполненных работ и запланированных мероприятий…» — в официальном паблике процитировали главу Олонецкого района Вадима Мурого.

Напомним, продолжается восстановление моста в деревне Судалица. Подрядчик ежедневно предоставляет фотоотчет о ходе выполнения работ.

Опубликовали видео восстановительных работ на месте рухнувшего моста. Так, бригада в количестве 10 человек уже приступила к работе. Планируемый срок выполнения работ — 2 недели.