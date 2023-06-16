«Продолженная жизнь»: как в Карелии помогают справиться с наркоманией

В понедельник, 26 июня, весь мир будет отмечать международный день борьбы с наркоманией.

Важнейшее значение в этой борьбе по всему миру имеет сообщество «Анонимные Наркоманы» (АН). Они работают в России с 1990 года. Собрания АН проходят по всей России, на начало 2023 года в 282 городах страны еженедельно проводится более трех тысяч собраний.



«Анонимные Наркоманы» – непрофессиональное, некоммерческое и нерелигиозное сообщество выздоравливающих зависимых, которые помогают друг другу жить, не употребляя наркотики. Основной идеей сообщества АН является то, что абсолютно любой зависимый может прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять и обрести новый путь в жизни. Эта идея определяет единственную цель сообщества – информировать о возможности выздоровления тех зависимых, которые все еще употребляют», - так определяют себя организаторы сообщества.



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