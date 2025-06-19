Продолжительная магнитная буря обрушится на Землю

Возмущенная межпланетная плазма ударит по планете в ближайшее время.

Магнитная буря мощностью почти до G2, средней силы, ожидается на Земле завтра, 25 июня. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Причиной ее стане новая корональная дыра на Солнце, которая вчера, 23 июня, вышла в зону влияния на Землю. В результате Земля попала в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра.

По прогнозам, магнитная буря начнется днём 25 июня. Геомагнитные возмущения продолжатся и на следующий день, 26 июня.