Продолжительная магнитная буря обрушится на Землю

Геошторм мощностью G2 может начаться 14 июня.

Магнитная буря мощностью до G2, что соответствует уровню средней бури, может начаться на Земле уже сегодня, 14 июня. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Причиной геомагнитных возмущений станет вхождение планеты в зону действия южной корональной дыры на Солнце.

При этом буквально сегодня утром завершилась другая продолжительная магнитная буря, длившаяся с вечера 12 июня. Мощность ее достигала более G2 по пятибалльной шкале.