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Продолжительная магнитная буря обрушится на Землю

Новости. Природа
10:30, 14 Июня 2025
фото: © murat4art / istockphoto

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Геошторм мощностью G2 может начаться 14 июня.

Магнитная буря мощностью до G2, что соответствует уровню средней бури, может начаться на Земле уже сегодня, 14 июня. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Причиной геомагнитных возмущений станет вхождение планеты в зону действия южной корональной дыры на Солнце. 

При этом буквально сегодня утром завершилась другая продолжительная магнитная буря,  длившаяся с вечера 12 июня. Мощность ее достигала более G2 по пятибалльной шкале.

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