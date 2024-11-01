Продолжительная магнитная буря ожидается на Земле

Специалисты предупредили о начале магнитной бури 6 ноября.

Продолжительная магнитная буря начнется на планете сегодня вечером, 6 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным специалистов, начало шторма ожидается около 21 вечера. Несмотря на то, что буря вряд ли будет сильной, она получится достаточно продолжительной: ее окончание предполагается только вечером 7 ноября.

Ранее полярное сияние заметили в небе над Костомукшей.