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Продолжительность жизни населения Карелии резко сократилась за годы ковида

Новости. Общество
10:00, 13 Сентября 2022
фото: © портал RB7

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Карелиястат опубликовал официальные данные о том, как менялась ожидаемая продолжительности жизни населения Карелии за последние 5 лет.

 В 2017 году считалось, что мужчины в республике живут, в среднем, 64,9 года, а женщины — 76,2 года. Для всего населения Карелии этот показатель достигал 70,7 года.

В 2018 и 2019 годах продолжительность жизни росла, но в 2020–2021 годах, когда бушевала пандемия коронавируса, произошел резкий спад. 

В результате, по сравнению с 2019 годом ожидаемая продолжительности жизни при рождении для населения Карелии сократилась на 4,2 года — до 67,3 года.

Мужчины условно стали жить меньше на 3,5 года, а женщины —   на 4,4 года. Ожидаемая средняя продолжительность их жизни составила, соответственно, 62,2 года и 72,5 года.

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