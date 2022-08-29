Продолжительность жизни населения Карелии резко сократилась за годы ковида

Карелиястат опубликовал официальные данные о том, как менялась ожидаемая продолжительности жизни населения Карелии за последние 5 лет.

В 2017 году считалось, что мужчины в республике живут, в среднем, 64,9 года, а женщины — 76,2 года. Для всего населения Карелии этот показатель достигал 70,7 года.

В 2018 и 2019 годах продолжительность жизни росла, но в 2020–2021 годах, когда бушевала пандемия коронавируса, произошел резкий спад.

В результате, по сравнению с 2019 годом ожидаемая продолжительности жизни при рождении для населения Карелии сократилась на 4,2 года — до 67,3 года.

Мужчины условно стали жить меньше на 3,5 года, а женщины — на 4,4 года. Ожидаемая средняя продолжительность их жизни составила, соответственно, 62,2 года и 72,5 года.