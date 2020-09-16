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Продуктовые карточки захотели ввести в России

Новости. Общество
21:05, 16 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Продуктовые талоны помогут решить некоторые продовольственные проблемы, считает директор Продовольственного и сельскохозяйственного отделения ООН для связи с Россией Олег Кобяков.

Карточки в ходу уже в ряде стран, в частности в США. Скоро они могут появиться и в России, уверен Кобяков, пишет "360" со ссылкой на интервью в "Московском комсомольце".

"Это позволит людям, которые станут получателями такого рода помощи, планировать свои расходы, а также меню на несколько дней вперед, зная, какие базовые продукты они смогут получить от государства", – отметил эксперт.

У талонов есть некоторые преимущества перед денежными выплатами. Меньше вероятность того, что деньги "не дойдут" до получателя, к тому же семьи не смогут потратить выплаты на что-то вредное, к примеру, алкоголь.

Кобяков также подчеркнул, что помимо голода есть еще одна серьезная проблема: это некачественные продукты. Из-за них каждый третий взрослый житель России страдает ожирением, так как не может позволить себе здоровое питание.

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