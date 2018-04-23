Продукция добычи полезных ископаемых в Карелии подорожала почти на 12%

Цены производителей промышленных товаров, реализуемых на внутренний рынок, по предварительным данным в марте выросли на 3,3% по сравнению с началом года, за исключением предприятий электроэнергетики и ЖКХ.

По данным Карелиястата, цены на продукцию добычи полезных ископаемых увеличились на 11,9%, обрабатывающих производств – на 1,8%.

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