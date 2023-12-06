Продукция карельских мастеров на ВДНХ пользуется популярностью среди гостей

Гости мероприятия приобрели десятки изделий от наших ремесленников.

На площадях ВДНХ в Москве продолжает работу международная выставка-форум «Россия», которую проводят по Указу президента, напомнили на официальном портале правительства Карелии.

Как рассказали в источнике, на ВДНХ популярностью среди гостей пользуется не только стенд республики, но и продукция карельских мастеров, представленная на площадке «Универмаг».

«За прошедший месяц со старта выставки гости мероприятия приобрели десятки изделий от наших ремесленников. Особой популярностью пользуются товары из кожи от петрозаводской мастерской Taru, выполненные в этническом стиле. Гостям форума приглянулись браслеты, сумки, ремни и другие изделия, созданные командой основателя студии Константина Новожилова», — написали в источнике.

Кроме того, популярностью на выставке пользуются товары из карельской березы. Их на площадках форума представляет мастерская «Карельские мастера», которой руководит Михаил Якубенко — краснодеревщик со стажем более 20 лет. Посетители приобретают шкатулки, фоторамки и другие изделия с неповторимым природным узором.

Еще одним хитом среди гостей выставки стали рукавицы, украшенные техникой золотного шитья. Ее на форуме представляет ООО «Золотая нить Поморья». Популярностью пользуются и вечерние сумки с вышивкой, в которых гармонично сочетаются традиции и веяния современной моды. Свои секреты золотошвеи откроют в ходе мастер-классов по золотному шитью 21 декабря с 16.00 до 21.00 в павильоне D.

Как отмечают сами мастера, участие в выставке для них это не только возможность выгодно продать свои товары, но и познакомить гостей с самобытной культурой и традициями Карелии. Гости форума также могут оценить продукцию из шунгита и карельскую вышивку.

В источнике напомнили, что выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Экспозицию нашей республики можно увидеть ежедневно в павильоне № 75 на ВДНХ. Кроме того, на выставке 21 декабря состоится День Карелии, посетители смогут познакомиться с традициями, историей, промышленностью и туристическими направлениями республики.