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Продукция компаний Nestle и Unilever подорожает в России на 45%

Новости. Экономика
20:30, 22 Марта 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

Новости партнеров

Товары известных компаний вырастут с начала апреля — изготовители объяснили это изменением рыночной ситуации, логистическими сложностями, а также курсом рубля.

Как сообщили «Известия», Nestle уведомила партнеров о повышении цен с 1 апреля. Торговые сети получили такую информацию от производителя 15 марта, «Известия» ознакомились с документом. Так, стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20–30%, какао и напитков Nesquik — от 20% до 25%. Плюс к этому производитель предлагает повысить цену готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) — от 20% до 30%, повышение до 25% коснется и всей шоколадной продукции.

В письме ритейлерам изготовитель уточнил, что в марте 2022 года столкнулся с серьезным изменением рыночной ситуации, логистическими сложностями при поставках продукции, сырья, упаковки, роста их стоимости. Компания указала: до сих пор сохраняется риск перебоев при исполнении заказов. Хотя производитель уже принимает меры по восстановлению цепочек поставок, решает сложности, которые возникают с доступностью продукции для продажи.

Среди факторов, которые также влияют на себестоимость продуктов, Nestle указала ослабление рубля за первые недели марта до исторических минимумов. С 1 января по 15 марта курс рубля снизился более чем на 50% по отношению к основным иностранным валютам, отметила Nestle.

С 1 апреля также увеличится стоимость пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого, сообщил один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии — компания Unilever. Диапазон подорожания — от 10 до 45%, сказано в документе производителя. О каких конкретно брендах идет речь не указано, в РФ изготовитель развивает Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и др.

Компания отметила, что вынуждена увеличить стоимость товаров из-за многих факторов — например, динамики изменения валютного курса, роста затрат на логистические операции, сырье и упаковку, изменение макроэкономической ситуации. Производитель также подчеркнул, что ситуация развивается в условиях ограничений, которые введены зарубежными странами в отношении РФ.

«Известия» направили в крупнейшие торговые сети запросы о том, будут ли они пересматривать стоимость продукции. В Х5 Group, «Магните», «Ашане», «Окей», Metro cash & carry на момент публикации материала не ответили. В правительстве и Минпромторге вопросы «Известий» переадресовали в Минсельхоз.

«На издержки предприятий значительное влияние также оказывают валютные колебания на импортное сырье и перестройка традиционных логистических маршрутов, — подтвердили „Известиям“ в Минсельхозе. — В настоящее время сложности с логистикой компании решают за счет оперативного изменения каналов поставок или переориентации на альтернативных поставщиков».

В ведомстве также отметили, что направили в Минэкономразвития предложения о временном обнулении импортных пошлин на ряд ингредиентов для производства шоколада и детского питания.

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