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Новости. Общество
16:13, 25 Апреля 2018

Продукция ПЛВЗ "Петровский" признана лучшей на международном конкурсе

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Четыре вида продукции ПЛВЗ "Петровский" удостоены золотых медалей международного конкурса "Лучшая водка/Best Vodka".

Церемония награждения победителей состоялась в Москве, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии.

Золотые медали получили "Карельский бальзам", водка "Белый ключ", водка "Корела", а водка "Онежская мягкая" и вовсе стала победителем в категории "Открытие года".

Подробнее о достижениях читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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