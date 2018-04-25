Продукция ПЛВЗ "Петровский" признана лучшей на международном конкурсе

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Четыре вида продукции ПЛВЗ "Петровский" удостоены золотых медалей международного конкурса "Лучшая водка/Best Vodka".
Церемония награждения победителей состоялась в Москве, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии.
Золотые медали получили "Карельский бальзам", водка "Белый ключ", водка "Корела", а водка "Онежская мягкая" и вовсе стала победителем в категории "Открытие года".
Подробнее о достижениях читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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