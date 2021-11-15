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Продукция под брендом «Сделано в Карелии» представлена на открытии торгового павильона в Москве

Новости. Общество
15:02, 19 Ноября 2021
фото: Постоянное представительство Республики Карелия при президенте РФ в Москве

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18 ноября в Москве состоялось торжественное открытие торгового павильона с карельской продукцией на площадке Московских ярмарок, сообщает постоянное представительство Карелии при президенте РФ в столице.

В церемонии открытия ярмарки приняли участие заместитель главы Республики Карелия — постоянный представитель Республики Карелия при президенте России Владимир Тимофеев, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов и представители органов исполнительной власти Республики Карелия и города Москвы, жители и гости столицы.

Приветствуя участников торжественного мероприятия, Владимир Тимофеев отметил, что открытие торгового павильона с карельской продукцией стало еще одним важным шагом в развитии взаимовыгодного сотрудничества Карелии и города Москвы и напомнил, что  по поручению главы республики Артура Парфенчикова еще с 2019 года велись переговоры с правительством Москвы о возможности открытия в столице специализированного магазина под брендом «Сделано в Карелии». Однако в связи с пандемией эту тему пришлось отложить.

«В течение года производители из Карелии смогут торговать на предоставленной бесплатно площадке, а также участвовать в различных выставках, фестивалях и других мероприятиях столицы», — обозначил перспективы ярмарки Владимир Тимофеев.

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков в своем приветственном слове подчеркнул, что плодотворное сотрудничество двух регионов успешно осуществляется в рамках программы сотрудничества на 2021–2025 годы и дней Республики Карелии в Москве, посвященных 100-летию Республики Карелия.

«Нам очень приятно, что коллеги с душой отнеслись к этому делу, и я уверен, что москвичи оценят продукцию наших друзей», — сказал он.

В программе открытия карельского павильона — интерактивные программы, мастер-классы, выступления национальных коллективов. В праздничной и яркой атмосфере прошли ремесленные и гастрономические мастер-классы, которые познакомили жителей и гостей столицы с национальной кухней, традициями и народным творчеством республики, культурой и достопримечательностями. Все самое ценное, что подарила карельская природа, представлено на ярмарке. Такие продукты, как карельская ягода, форель, мед доказали временем свою уникальность и востребованность.

Отметим, что на ярмарке представлен широкий ассортимент продукции под брендом «Сделано в Карелии»: малосоленая, копченая и замороженная рыба, красная икра, мед, чай. Лучшие образцы карельских деликатесов гостям ярмарки удалось не только приобрести, но и продегустировать. Среди предприятий-участников —  ИП Федоренко Н.В., Группа компаний «Приладожье», ООО «Кала я Марьяпоят», ООО «Мясной дом Карелия», АО «Славмо», ЗАО «Холод Славмо», ООО «Мама Карелия», «Карельские рецепты», ИП Симак И.А., компания «Ягоды Карелии», а также фермерские хозяйства Михаила Шабанова и Евгения Торопцева и ряд других, которые предложили московским покупателям колбасные изделия и мясные деликатесы, молочную и кисломолочную продукцию, минеральную воду, морсы, напитки, мороженое, мясные полуфабрикаты (котлеты, пельмени), чайные напитки «Иван-чай» в ассортименте, цукаты из ревеня, варенье.

Торговый павильон расположен на территории Москвы по адресу: ул. Святоозерская, вл. 1. Карельские компании в течение года смогут не только торговать на площадке, но и принять участие в культурно-развлекательных и образовательных мероприятиях с концертами и театрализованными представлениями, выставками, мастер-классами, квестами и экскурсиями для москвичей и гостей столицы, проводить торговые сессии тематических фестивалей, приуроченных к различным праздникам — к Новому году, Рождеству, Масленице или Пасхе. Отдельные мероприятия могут быть посвящены определенным направлениям, например, продаже карельской ягоды, мороженного или рыбы. Это привлечет большое количество посетителей и туристов.

Открытие торгового павильона с карельской продукцией — это не первый опыт торгово-экономического сотрудничества между правительством города Москвы и Республикой Карелия. Уже доброй традицией стало участие карельских товаропроизводителей, реализующих сельскохозяйственную продукцию, в межрегиональных ярмарках и городских фестивалях цикла «Московские сезоны» — «Путешествие в Рождество», «Цветочный джем», «Золотая осень» и других.

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Комментарии

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2021-11-19 15:16:35
Чиновники не соблюдают антиковидные меры о важности которых сами же заявляют из всех утюгов.
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