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Продукция целлюлозного завода Карелии пойдет в Китай

Новости. Экономика
08:05, 25 Марта 2022
фото: Правительство Карелии

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Целлюлозный завод «Питкяранта» заключили контракты с партнерами из Китая.

Внешние санкции внесли коррективы в производство и отгрузку продукции питкярантского завода. Речи о невостребованности продукта идти не может. Скорее наоборот, европейские покупатели нуждаются в целлюлозе из Карелии, но не могут ее получить, считают в правительстве республики.

Руководство и специалисты завода смогли быстро переориентироваться, найти решения и заключить контракты с партнерами из Китая, куда до введения санкций отгружалось более 30% продукции. В среднесрочной перспективе эта цифра может достичь 80%, сообщается на сайте регионального правительства.

«Все сложности, которые касаются логистики, компонентов сырья – это рабочие моменты, которые сейчас требуют просто больше усилий. На заводе сегодня работает более 900 человек, речи о сокращении не идет, все социальные обязательства выполняются», − отметил генеральный директор целлюлозного завода «Питкяранта» Константин Малышев.

Решен вопрос с импортозамещением производственной химии, которая используется при варке целлюлозы – так называемой «кисловки». Ранее на заводе использовали химические реагенты из Финляндии. Компания-поставщик объявила о приостановке деятельности в России.

Благодаря технологическим знаниям специалистов завода, удалось быстро изменить аппаратное обеспечение, установить емкости.

«Тестирование химикатов российского производства прошло успешно. На завод уже поступила первая большая партия», − отметил Константин Малышев.

Из-за запрета экспорта технологической щепы с территории России ряд карельских лесопильных заводов был вынужден приостановить ее поставки в Финляндию. В связи с этим у целлюлозного завода «Питкяранта» появились стабильные поставщики технологической щепы из Карелии, потребление которой ежемесячно оценивается на заводе более чем в 10 тыс. куб. м.

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