Продукцию технопарка «Карельские продукты» будут продавать на маркетплейсах

Глава республики Артур Парфенчиков встретился с резидентами технопарка и обсудил с ними дальнейшие перспективы развития предприятий и расширение рынка сбыта через маркетплейсы.

Одним из новых резидентов технопарка в Петрозаводске стало ООО «Мама Карелия». Компания производит органические продукты питания из природных даров региона, занимается самостоятельной заготовкой дикорастущих ягод, трав и грибов в районах республики. Площадки технопарка будут использовать для фасовки сырья, которое заготавливают на территории Суоярвского округа. Сейчас здесь организован склад для обработки небольших заказов для доставки по Петрозаводску, отправки транспортными компаниями по России и для маркетплейсов. Как пояснили в руководстве компании, это направление требует отдельного подхода – для маркетплейсов разрабатывают специальные сувенирные упаковки, подарочные наборы и комплекты. Важную роль играет логистика.

– Маркетплейсы требуют более быстрой логистики – благодаря технопарку и его возможностям мы смогли создать «опорный пункт» для комплектации заказов в Петрозаводске – все это удобнее делать в отдельном цехе, – поделился директор ООО «Мама Карелия» Григорий Щеголев.

В ближайшей перспективе компания также планирует организовать в технопарке небольшую лабораторию для разработки и тестирования новых продуктов.

– В технопарк продолжают приходить новые резиденты. Для кого-то, как для компании «Мама Карелия» он становится дополнительным центром логистики для работы с торговыми сетями и в интернете. Благодаря последним предприятие уже отправляет продукцию на Дальний Восток, в Казахстан и Армению, – сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что интернет-торговля развивается опережающими темпами, и дал поручение Минэкономразвития проработать возможность создания на базе технопарка специализированного закупочного центра для интернет-торговли, а также организацию дегустационного торгового зала с карельской продукцией.

В ходе визита в технопарк глава Карелии посетил производственную площадку ООО «Карельский источник». Компания специализируется на выпуске питьевой воды, в том числе минеральной. Финансовая поддержка от Минэкономразвития республики позволила предприятию повысить производственные мощности и расширить ассортимент продукции. Сегодня компания завершила работы над новой линией розлива йодированной воды. В результате объем производства вырастет до 72 тысяч бутылок емкостью 0,5 и 1,5 литра в месяц, а также до 28 тысяч штук – емкостью 19 литров.

В этом году еще один резидент технопарка – ООО «Организация питания» – запустил на промышленном объекте дополнительные мощности по производству кондитерских изделий, в том числе из слоеного теста.

– Мы очень рады переезду в технопарк – большие окна, необходимые коммуникации, транспортная доступность – все под рукой, площадка позволяет нам выйти в ретейл. В новом цехе мы делаем круассаны с ревенем, черникой, клубникой, малиной – с тем, что растет у нас в Карелии, есть и сытные начинки, – рассказала шеф-пекарь ООО «Организация питания» Александра Таттар.

На сегодняшний день в технопарке «Карельские продукты» договор аренды помещений заключили почти два десятка субъектов малого и среднего бизнеса. Компании производят полуфабрикаты, питьевую воду и напитки, фруктово-ягодное пюре, специи, чай, соусы, варенье, копчености и другую продукцию. Как отметил управляющий технопарком Виталий Марков, в скором времени здесь же организуют производство мороженого, кормов для животных, начнут фасовать фермерский мед.

Существующие технопарки в Карелии построены в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной инициативы», дальнейшее создание подобных объектов продолжится по новому нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».