Продукты сомнительного качества поступили в детский сад в Карелии

Предприятие в Карелии привлекли ответственности за недостоверную декларацию продуктов, поставленный в детский сад.

Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, специалисты ведомства в ходе проведения плановой проверки в одном из детских садов Сегежи нашли нарушения технического регламента Таможенного союза.

В декларациях соответствия на партии круп, поступивших в детский сад, не были указаны все показатели, гарантирующие отсутствие вредных веществ и вредителей.

Изготовитель продукции — предприятие из Петрозаводска — прекратил действие 8 деклараций о соответствии по предписанию Управления Россельхознадзора. Крупы были уничтожены.

Арбитражный суд Республики Карелия привлек предприятие к административной ответственности, назначив штраф в размере 50 тысяч рублей.