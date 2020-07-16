Проехать по Первомайскому проспекту в Петрозаводске будет сложно

Движение транспорта на Первомайском проспекте ограничат с сегодняшнего дня из-за ремонтных работ, сообщили в администрации города.

17 июля в связи с производством "ПКС-Тепловые сети" ремонтных работ на сетях теплоснабжения в районе дома № 37 на Первомайском проспекте будет ограничено движение транспорта. Проезд на участке будет закрыт с 22.00 пятницы до 6.00 субботы.

Водителей на этот период просят планировать свой путь заранее.

Напомним, на этой неделе из-за ремонта произошли также изменения в движении троллейбусов.