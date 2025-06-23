Проехавший на авто по набережной Петрозаводска юный водитель оказался в камере

В ГАИ нашли водителя, пронесшегося по пешеходной дорожке по набережной Онежского озера.

В Госавтоинспекции Петрозаводска проверили информацию о нарушении ПДД на набережной города. Там по пешеходной дорожке промчался легковой автомобиль.

Полицейские установили нарушителя. Им оказался 21-летний молодой человек. За движение по пешеходной и велосипедной дорожке он должен будет оплатить штраф в 2 тысячи рублей.

Кроме того, в отношении водителя был составлен административный материал за неуплату штрафа в срок. Юношу задержали и поместили в камеру до решения суда.