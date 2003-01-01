Проект бюджета Карелии на 2026 год принят в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания на заседании 13 ноября приняли в первом чтении проект закона «О бюджете Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Документ парламентариям и гостям, среди которых был представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, представил Глава республики Артур Парфенчиков.
Согласно законопроекту, доходы бюджета республики в следующем году составят 78,2 млрд рублей, расходы — 77,6 млрд рублей.
По словам руководителя региона, при формировании бюджета были поставлены конкретные цели. Первая — обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета в целом, вторая — безусловное исполнение социальных обязательств и третья цель — повышение качества жизни граждан через экономическое и инфраструктурное развитие.
Так, социально значимые обязательства предусмотрены в объеме 49 млрд рублей, или 63% от расходов бюджета. На повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений республики предусмотрено более 4,3 млрд рублей. На реализацию десяти национальных проектов, в которых участвует Карелия, предусмотрено 10,3 млрд рублей.
На сферу образования планируется направить 17,2 млрд рублей, на здравоохранение — 15,7 млрд рублей, на социальную защиту — 9,7 млрд рублей.
Ожидается, что Дорожный фонд Карелии в 2026 году составит более 9 млрд рублей. Из них порядка 5 млрд 400 млн рублей запланированы на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог регионального значения и мостов. Более 600 млн рублей предусматривается на обновление муниципальных дорог.
Объем межбюджетных трансфертов — 19,4 млрд рублей. Дотация на выравнивание увеличена в 2026 году на 41 млн рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов — на 20 млн рублей.
В ходе обсуждения парламентарии задали Главе Карелии вопросы, которые касались демографической ситуации, поддержки домов культуры на селе, введения дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции, обращения с ТКО, расселения граждан из аварийного жилья, приведения в нормативное состояние дорог регионального и местного значения.
Фракции Законодательного собрания Карелии также высказали свои позиции по проекту регионального бюджета.
Второе чтение законопроекта запланировано на 4 декабря. Срок внесения поправок — до 28 ноября.