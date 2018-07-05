Проект благоустройства Петрозаводска претендует на федеральную награду

Проект "Благоустройство. Перезагрузка" из Петрозаводска поборется за звание "Лучшей муниципальной практики" России.

В Петрозаводске состоялось заседание конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

На комиссии была поддержана работа управления благоустройства и экологии городской мэрии - реализованный в 2017 году проект "Благоустройство. Перезагрузка".

Проект подразумевал четыре основных направления работы: санитарную очистку города, озеленение, благоустройство и оформление городских пространств. "Мероприятия были направлены на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания территорий",- сообщают в мэрии.

Данный проект попал в список заявок в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства".

В соответствии с решением региональной конкурсной комиссии заявка Петрозаводска будет направлена для участия в федеральном этапе конкурса "Лучшая муниципальная практика".

Результаты федерального этапа будут подведены до 1 октября.