Проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания

В Законодательном собрании Карелии состоялись публичные слушания по проекту республиканского бюджета на 2026-2028 годы.
Слушания провела председатель парламентского Комитета по бюджету и налогам Ирина Кузичева. Среди участников — депутаты, представители органов исполнительной власти, Контрольно-счетной палаты республики, общественных организаций, участники программы «Герои Карелии» и другие.
Прогноз социально-экономического развития представил заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Олег Ермолаев.
С докладом непосредственно о проекте бюджета выступил министр финансов Карелии Александр Климочкин. Он рассказал об основных параметрах бюджета и обозначил приоритеты бюджетной политики. Доходы бюджета, как следует из доклада, в следующем году прогнозируются в объеме 78,2 млрд рублей, расходы — 77,6 млрд рублей.
Депутаты и общественники задали немало вопросов главным по экономике и финансам в Карелии.
Читайте в нашем материале о том, как прошли слушания и каким бюджет, особенно в связи с будущими налоговыми изменения.