Проект мемориального комплекса "Город воинской славы" в Петрозаводске до сих пор не готов

Историки не могут утвердить изображения для барельефов, на которых предполагается увековечить героическую историю карельской столицы.

Власти Петрозаводска объявили конкурс на установку стелы "Город воинской славы", которую в карельской столице не могут открыть почти пять лет. Заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение "Петроснаб". Начальная стоимость контракта составляет почти 83 миллиона рублей. Однако, как оказалось, проект мемориального комплекса до сих пор не готов – рабочая группа никак не может согласовать изображения на барельефах, которые должны рассказывать жителям и гостям города о его героическом прошлом. Более того, петрозаводские историки даже не пришли к консенсусу в вопросе о количестве памятных дат, которые необходимо отобразить в барельефах.

Эта тема обсуждалась на очередном заседании рабочей группы в комитете градостроительства и землепользования городской администрации. Встреча состоялась в отсутствие двух известных карельских историков Сергея Веригина и Юрия Килина, но и без них членам рабочей группы не удалось прийти к общему мнению.

Читайте подробнее в статье "Историки разошлись в памятных датах"