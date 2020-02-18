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Проект мемориального комплекса "Город воинской славы" в Петрозаводске до сих пор не готов

Новости. Общество
12:51, 19 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Историки не могут утвердить изображения для барельефов, на которых предполагается увековечить героическую историю карельской столицы.

Власти Петрозаводска объявили конкурс на установку стелы "Город воинской славы", которую в карельской столице не могут открыть почти пять лет. Заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение "Петроснаб". Начальная стоимость контракта составляет почти 83 миллиона рублей. Однако, как оказалось, проект мемориального комплекса до сих пор не готов – рабочая группа никак не может согласовать изображения на барельефах, которые должны рассказывать жителям и гостям города о его героическом прошлом. Более того, петрозаводские историки даже не пришли к консенсусу в вопросе о количестве памятных дат, которые необходимо отобразить в барельефах.

Эта тема обсуждалась на очередном заседании рабочей группы в комитете градостроительства и землепользования городской администрации. Встреча состоялась в отсутствие двух известных карельских историков Сергея Веригина и Юрия Килина, но и без них членам рабочей группы не удалось прийти к общему мнению.

Читайте подробнее в статье "Историки разошлись в памятных датах"

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Комментарии

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