Проект молодого педагога из Карелии победил на всероссийском форуме

На форуме в Пятигорске назвали лучшие проекты молодых педагогов.

Студент Петрозаводского государственного университета Ярослав Смирнов вошел в число победителей всероссийского проекта «Флагманы образования». Его команда разработала проект, направленный на повышение авторитета учителей среди школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ПетрГУ.

Проект под названием «Интерактивное сообщество во ВКонтакте/мессенджере МАХ «Лучший педагог» предлагает школьникам вести каналы о своих учителях. Участники будут создавать рубрики, делиться историями и проводить интервью. Это поможет наладить диалог между учениками и педагогами, а также повысить интерес к школьной жизни.

Ярослав Смирнов учится на третьем курсе Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ. Он участвовал в направлении «Мотивировать» проекта «Флагманы образования», которое проходило в Пятигорске на форуме «Машук». Над созданием социально значимых инициатив работали 265 студентов и молодых учителей со всей России.

Победа в конкурсе означает, что команда Ярослава получит поддержку от экспертов в области социального проектирования.