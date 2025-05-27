В России хотят изменить требования к тонировке передних боковых стекол

Законопроект подготовлен в целях создания более комфортных условий водителям.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается разрешить водителям автомобилей использовать тонировку на передних боковых стеклах. Их светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя, установленного техническим регламентом, уточнил народный избранник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В настоящее время для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.

«Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах транспортных средств с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть с учетом предлагаемых изменений, административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42%», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что за нарушение данного требования законопроектом предлагается установить штраф в размере 1 тысячи рублей.

В документе подчеркивается, что тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, так как оно защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно воздействующих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, также оно исключает «ослепление» водителя солнечными лучами, кроме того, снижает температуру нагрева салона.