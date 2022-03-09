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Проект «Объясняем.рф» завел в соцсетях паблик для Карелии

Новости. Общество
14:46, 12 Марта 2022

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Жители республики смогут получить ответы на вопросы про вклады, лекарства, психологов и соцподдержку.

В России с начала марта работает федеральный информационный ресурс «Объясняем.рф». На сайте и в соцсетях проекта ежедневно публикуются ответы на волнующие россиян вопросы. Чаще всего люди спрашивают о том, хватит ли в нынешних условиях лекарств и продуктов, что будет с вкладами, надо ли сейчас покупать квартиры и куда поехать в отпуск. Ответы готовят профильные министерства и ведомства.

Также на сайте можно найти разоблачения фейков, советы психолога и публикации о мерах поддержки для граждан и предприятий в условиях санкций. В «Полезных материалах» собраны тематические памятки, инфографика и видео.

«Нам всем нужно научится отделять правду от фейков, особенно, если вы делитесь чем-то в интернете. Есть неплохой способ проверять достоверность информации», – прокомментировал создание «Объясняем.рф» депутат Законодательного Собрания Карелии Леонид Лиминчук.

Большая часть вопросов поступает от жителей российских регионов. Чтобы быстрее доносить до граждан актуальную и достоверную информацию, проект создал сеть региональных пабликов в социальных сетях. Для жителей Карелии теперь работают:

– группа «ВКонтакте»;

– группа в «Одноклассниках»;

– канал в «Телеграм».

В открытых группах и каналах все жители региона также смогут получить информацию, как по общим проблемам, так и по вопросам, актуальным для жителей Карелии.

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