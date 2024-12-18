Проект «Огонь каменного века» из Карелии вошел в десятку лучших на всероссийском конкурсе

Карельский проект по развитию туризма признан одним из лучших в России.

Проект карельского Центра по управлению петроглифами «Огонь каменного века» стал одним из десяти лучших на всероссийском конкурсе «Территориальный брендинг и дизайн-код туристских объектов и маршрутов». Финал конкурса прошел 13 декабря в Чите.

Как уточнили на странице карельского Управления по охране ОКН, конкурс проводился в рамках программы поддержки «Арктическая стартап-экспедиция: Дальний Восток и Арктика России» (АСЭ ДАР). Цель программы — поддержать инициативы и проекты, направленные на развитие креативных индустрий и туризма в регионах Дальнего Востока и Арктики.