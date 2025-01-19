Проект по развитию детско-юношеского водного туризма реализуют в Пряжинском районе

В январе начинается реализация проекта «Люди ветра».

В Пряжинском районе начинается реализация проекта по развитию детско-юношеского водного туризма, сообщили в паблике администрации Пряжинского района.

В январе начинается реализация проекта «Люди ветра», который стал одним из победителей грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

Проект ставит перед собой задачу вовлечения школьников в детско-юношеский водный туризм посредством проведения просветительских встреч, а также проведение практического водного похода.

Водный поход на рафтах по реке Шуя подойдет даже для новичков, которые сплавляются по реке первый раз. Ребята смогут освоить основы туристического быта, открыть новый вид отдыха и почувствовать себя настоящими путешественниками.

Для школьника водный туризм — это способ не только интересно провести время, но и увидеть красивейшие места свой малой родины и заново влюбиться в нее, обрести новые полезные навыки и знания, проверить стойкость своего духа в экстремальных ситуациях, завести новых друзей.

Партнерами проекта выступят общественные организации: Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», «НОРС» (Межрегиональная детская неполитическая общественная организация разведчиков — скаутов), Карельский благотворительный фонд «ОПОРА», АНО «ВИРМА», АНО «Интернациональный деловой альянс», Карельский региональный центр молодежи.

Проект «Люди ветра» реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).