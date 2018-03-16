Проект реконструкции улицы Куйбышева обойдется в 25 млн рублей

Министр транспорта России Максим Соколов обсудил с городскими и республиканскими властями проект соединения улицы Куйбышева с набережной Варкауса.

В рамках рабочей поездки в Петрозаводск Максим Соколов побывал на пересечении улиц Куйбышева и Малой Слободской. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник показала, каким образом к 2020 году изменится транспортная артерия, связывающая центр города и жилые районы Первомайский и Октябрьский.

По ее словам, генеральным планом предусмотрено продление улицы Куйбышева от улицы Еремеева до набережной Варкауса с реконструкцией существующего участка от проспекта Ленина до улицы Еремеева.

Реконструкция данного дорожного участка включена в ФЦП по развитию Карелии и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Петрозаводска.

Проектирование будет завершено в 2019 году, а сдать объект планируется к юбилею Республики Карелия. Стоимость проектно-сметной документации составит 25 миллионов рублей.

Как рассказала Ирина Мирошник, существующий участок улицы Куйбышева - от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской (380 метров) - будет реконструирован и расширен до четырех полос. Кроме того, улицу продлят на 720 метров от Малой Слободской до набережной Варкауса. На этом участке будет построен мост.

Проектом будут предусмотрены система водоотведения, устройство дренажной системы дорожной одежды подстилающего слоя, места для стоянки транспорта, в том числе туристических автобусов у района исторической застройки.