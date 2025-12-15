Проект реставрации Сортавальской усадьбы XIX века вошел в шорт-лист всероссийской премии

Предприниматели, отреставрировавшие Сортавальскую усадьбу XIX века, участвуют во всероссийской премии «Наследие дороже» 2025.
Проект реставрации старинной усадьбы в Приладожье участвует в конкурсе на получение Премии «Наследие дороже» 2025. В номинации «Бережная реновация. Проекты от 10 до 50 млн рублей».
— Проект реставрации вошел в шорт-лист конкурса, — сообщили в паблике «Управление по охране ОКН Республики».
Отреставрировали старинную усадьбу предприниматели из Москвы. Они полностью сохранили внешний ее облик, а внутри это современный бутик-отель, гостей ждут 5 стандартных и два семейных номера.
Церемония награждения лауреатов Премии пройдет 23 января 2026 года в замке Нойхаузен в Калининградской области. Добавим, что Премия выявляет и поощряет тех, кто бережет историческое архитектурное наследие страны не по обязанностям, а по стремлению. Известно, что 15 000 объектов культурного наследия России находятся в аварийном состоянии.